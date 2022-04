Erscheinungsdatum und 16 Minuten Schwarz-Weiß-Gameplay zu Trek to Yomi veröffentlicht

HQ

Wir haben vorhin erfahren, dass Trek to Yomi am 5. Mai auf PC, Playstation 4/5 und Xbox One/Series veröffentlicht wird. Flying Wild Hogs Action-Adventure orientiert sich optisch an den Werken des Regisseurs Akira Kurosawa, allerdings wirkt der 2D-Slasher leider auch spielerisch überaus statisch. Zusammen mit dem Erscheinungsdatum haben die Entwickler 16 Minuten an Gameplay veröffentlicht, die ein frühes Level aus dem Game zeigen. Im Video versucht der Protagonist Hiroki verzweifelt, sein Dorf vor einem Angriff feindlicher Samurai zu schützen.