Erscheinungsdatum für Run&Gun-Shooter Mighty Goose bestätigt

Seit Untitled Goose Game sind die Menschen ganz verrückt danach, Gänse in Videospielen zu spielen. Ein Titel, der diesen Trend aufgreift, ist Mighty Goose, das am 5. Juni auf allen aktuellen Plattformen erscheint. Bei diesem Spiel handelt es sich um eine Mischung aus Run&Gun-Action und 2D-Sidescroller, in dem wir einen gefährlichen Kopfgeldjäger mit einem umfangreichen Arsenal an Waffen spielen. Deutsche Untertitel wurden bestätigt, der Preis beträgt knapp 20 Euro. Das Spiel wird für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PC (via Steam) veröffentlicht.

