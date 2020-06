Erscheinungsdatum für Bloodstained: Curse of the Moon 2 bereits bekannt

Letzte Woche kündigte Inti Creates Bloodstained: Curse of the Moon 2 an und der Chefentwickler Koji Igarashi gab uns zu verstehen, dass wir nicht mehr allzu lange auf den Titel warten müssen. Letzte Woche stellte sich heraus, dass die Veröffentlichung tatsächlich nicht in allzu ferner Zukunft liegt, da ein brandneuer Trailer die Veröffentlichung auf den 10. Juli datiert. Der Titel kann bereits vorbestellt werden, denn im Nintendo-Switch-eShop wird er zum Preis von 15 US-Dollar gelistet. Wahrscheinlich kostet der Retro-Plattformer auch hierzulande auf PC, Playstation 4 und Xbox One um die 15 Euro.

