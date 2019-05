Erscheint Cadence of Hyrule schon morgen?

Es gab wahrscheinlich einige Spieler, die mindestens eine Augenbraue hochzogen, als Nintendo Cadence of Hyrule vorstellte - ein Crypt of the Necrodancer im Stil von The Legend of Zelda. Wir haben seit der initialen Vorstellung eigentlich nichts mehr vom Spiel gehört, obwohl der Titel im zweiten Quartal des Jahres starten soll. Und da der Frühling ja bald vorbei sein wird, wann könnte der Titel wohl erscheinen?

In Nintendos Mai-Newsletter wird Cadence of Hyrule zwischen Assassin's Creed III Remastered und Resident Evil gelistet (alles Spiele, die in der vergangenen Woche auf der Switch gelandet sind). Außerdem hat ein gewissenhafter Twitter-Nutzer einen Hinweis im Quellcode von Nintendos amerikanischer Webseite entdeckt, der den 30. Mai als Erscheinungsdatum von Cadence of Hyrules nennt. Das alles klingt ein bisschen merkwürdig, aber wir freuen uns, falls es stimmen sollte. Daumen drücken!

Quelle: Nintendo Life.