Erreiche Highscores und versuche, diesen Winter auf Nintendo Switch nicht den Kopf zu verlieren

Ein lustiger Titel aus der Five Nights at Freddy's -Reihe kommt dieses Jahr um die Weihnachtszeit zu Nintendo Switch.

Mach dich bereit, Darsteller vorzubereiten, Essen zuzubereiten, Arcade-Highscores zu erreichen und vieles mehr, während du der neueste unglückliche Mitarbeiter von Freddy Fazbear's Pizzeria in Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 wirst.

Und Sie müssen wirklich verzweifelt nach der Arbeit sein, denn während Sie die Anlage durchqueren, Wartungsarbeiten durchführen und die Attraktionen testen, werden Sie von den monströsen Animatronics, die den Ort durchstreifen, gejagt - und hoffentlich vermeiden.

Darüber hinaus wird gleichzeitig ein neuer DLC für Five Nights at Freddy's: Security Breach mit dem Namen Ruin auf Switch veröffentlicht.