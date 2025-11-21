Erosion ist ein Voxel-Action-Roguelike, bei dem jeder Tod ein Jahrzehnt kostet

Im Rahmen der kürzlichen Xbox Partner Preview erschien eines der Spiele ein neues Projekt des Entwicklers Plot Twist. Bekannt als Erosion ist dies ein isometrisches Action-Roguelike-Erlebnis, bei dem das Ziel ist, einen Vater zu spielen, der nach seiner entführten Tochter sucht, indem er durch das Land wandert und Monster und Menschen tötet, während er nach Antworten sucht.

Mit einer Voxel-Kunstrichtung gestaltet, ist das einzigartige Element von Erosion, dass im Gegensatz zu den meisten Roguelikes, bei denen man nach einem Tod wieder am Anfang zurückkehrt, dieser Titel eine Seite aus Sifu s Buch nimmt, da jeder Tod Zeit kostet und einen Sprung um ein Jahrzehnt in die Zukunft bringt. Wenn Sie also Ihre Tochter erreichen wollen, bevor sie eine alte Frau wird, müssen Sie effektiv sein und den Tod so gut wie möglich vermeiden.

Wie im aktuellen Trailer zum Spiel gezeigt wird, wird Erosion eine Fülle von Waffen zum Führen und Beherrschen sowie zahlreiche Fähigkeiten bieten. Die Welt ist außerdem hochgradig zerstörbar mit großartigen Voxel-Effekten, die eine atemberaubende Präsentation schaffen. Du kannst das alles unten in Aktion sehen.

Was den Veröffentlichungszeitpunkt Erosion betrifft, wissen wir noch kein festes Veröffentlichungsdatum, aber wir wissen, dass es im Frühjahr 2026 für PC und Konsolen erscheinen wird.