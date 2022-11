Eröffnungsvideo vom Mittwoch enthüllt

HQ

Heute sind wir weniger als zwei Wochen von der Premiere von Wednesday auf Netflix entfernt. Es ist eine TV-Serie, die auf der Addams-Familie basiert und sich auf die Tochter Wednesday konzentriert. Sie wird von Jenna Ortega gespielt, aber Christina Ricci, die den gleichen Charakter in den Filmen aus den frühen 90er Jahren spielte, ist auch in der Serie (wenn auch in einer anderen Rolle).

Jetzt haben wir die Eröffnungssequenz, und wir müssen sagen, dass sie alle richtigen Kästchen ankreuzt. Schau es dir unten an.