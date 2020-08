Eröffnungs-Stream der Gamescom wird sich auf bereits angekündigte Titel konzentrieren

In diesem Jahr werden wir aufgrund der Corona-Pandemie rein digitale Online-Konferenzen im Bereich der Videospiele erleben und in zwei Tagen startet die ganze Chose schon wieder. Mit dem Livestream "Opening Night Live" wird das Team des Game-Awards-Moderatoren Geoff Keighley die diesjährige Gamescom einleiten und aufregende Ankündigungen, frisches Gameplay und teuer produzierte Trailer präsentieren, die nur minimale Verbindungen zum Endprodukt aufweisen. Was die Leute von dieser Eröffnung sonst noch erwarten können, das verrät der Veranstalter Geoff Knightley im Minutentakt auf dem sozialen Medium seiner Wahl:

"Es wird einige neue Spielankündigungen geben, aber wie bei #OpeningNightLive im letzten Jahr konzentriert sich die Show hauptsächlich auf Updates von angekündigten Titeln."

Bisher sollen 38 Titel von 18 verschiedenen Publishern gezeigt werden. Die Opening Night Live 2020 ist am Donnerstag, den 27. August um 20 Uhr live auf Twitch und Youtube zu sehen und wird voraussichtlich etwa zwei Stunden dauern. Diese Titel wurden bereits bestätigt: