Eröffne ein Café in deinem alten Viertel in Froggy Brews ' neuer Demo

Die Rückkehr in die alte Heimatstadt kann alle möglichen Gefühle hervorrufen. Wir sind alle auf die eine oder andere Weise mit dem Ort verbunden, an dem wir aufgewachsen sind, und Froggy Brews erforscht diese Idee der Verbindung, während sie uns ein lockeres, gemütliches Spiel bietet, bei dem wir ein Teegeschäft betreiben.

In Bloomville kehrt Froggy zurück, um zu sehen, was seine alte Nachbarschaft zu bieten hat. Du wirst Tee kochen, Ressourcen sammeln und die Welt um dich herum erkunden. Wie bei der heutigen herzlichen Show angekündigt, gibt es eine neue Demo, die neue Charaktere, Teedekorationssysteme sowie einen Blick auf die Welt und ihre Geschichten zeigt.

Froggy Brews befindet sich noch in Entwicklung, aber wenn es erscheint, wird es auf dem PC über Steam, Itch.io, den Epic Games Store sowie auf der Nintendo Switch und Switch 2, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar sein.