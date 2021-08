Erobert The Elder Scrolls V: Skyrim nach zehn Jahren noch einmal auf PS5 und Xbox Series

HQ

The Elder Scrolls V: Skyrim wurde in den letzten zehn Jahren bereits in sechs unterschiedlichen Formaten veröffentlicht, darunter eine Remastered-Edition für Playstation 4 und Xbox One. Das hält Bethesda aber nicht davon ab, das westliche Rollenspiel anlässlich des runden Geburtstags am 11. November noch einmal neu aufzulegen.

Diese Geburtstagsausgabe ist für PC, Playstation 4/5 und Xbox One/Series geplant. Sie enthält alle Inhalte, die ihr in der Special Edition bekommt, sowie über 500 Gegenstände, die im Laufe der Jahre von Fans für den "Creation Club" erstellt wurden. Ihr findet weitere Quests, Waffen, Dungeons, Bosse, zusätzliche Zaubersprüche und mehr im Spiel vor. Wer die Special Edition von TES V bereits besitzt, kann diese Version zu einem reduzierten Preis kaufen.

Was ihr nicht gesondert bezahlen müsst, ist das Upgrade der Special Edition von The Elder Scrolls V von Playstation 4 und Xbox One zu Playstation 5 oder Xbox Series. Bethesda wird auf diesen Plattformen nicht näher ausgeführte Überarbeitungen für das Spiel bereitstellen und darüber hinaus drei brandneue Creation-Club-Extras verfügbar machen: die Fähigkeit zu fischen, ein Überlebensmodus und eine Missionen namens "Saints and Seducers".



Quelle: Bethesda Game Studios.