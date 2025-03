Erobern Sie den Westen mit Wild West Pioneers

Das polnische Studio EmpireCraft Studios und der deutsche Publisher EmpireCraft Studios nehmen das große Abenteuer mit einem neuen Städtebauspiel an, der später in diesem Jahr in den Early Access kommt. Das Merkwürdige an diesem Fall ist, dass er im Wilden Westen des 19. Jahrhunderts spielt. Toplitz Productions. Wild West Pioneers wird den Unternehmergeist der Siedler in einem Titel aufgreifen, der darauf abzielt, die beliebtesten klassischen Elemente des Genres mit modernen Mechaniken zu kombinieren.

Du musst das Land auskundschaften, um den besten Ort für den Baubeginn zu finden, eine gewisse Kontrolle über neue Siedler behalten, wenn sie ankommen, und einen stetigen Fluss von Ressourcen aufrechterhalten, um deine Bevölkerung von einem kleinen Außenposten zu einer wirklich lebendigen und lebendigen Stadt zu machen. Wilde Tiere, Umweltkatastrophen und Gesetzlose sind nur einige der Gefahren, die im Hintergrund deines großen Projekts lauern.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit EmpireCraft Studios an Wild West Pioneers ", sagt Matthias Wünsche, CEO von Toplitz Productions. "Sie haben sich unsere Kernphilosophie zu eigen gemacht, 'Spiele mit Herz und Seele' zu entwickeln, und bringen einen durchdachten und gut gemachten Ansatz in das Städtebau-Genre ein. Ihre Vision schafft eine präzise Balance zwischen modernem Design und dem klassischen Charme des strategischen Siedlungsbaus. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie die Spieler ihre eigenen Communitys gestalten und das Leben an der amerikanischen Grenze erleben."

Wild West Pioneers wird später in diesem Jahr im Early Access auf PC verfügbar sein, aber du kannst es jetzt auf Steam zu deiner Wunschliste hinzufügen. Seht euch den Trailer, die Hauptgrafik und einige Screenshots unten an.