Erobere die Kampfspielszene mit dem Razer Kitsune

Fighting Sticks sind seit langem König, wenn es darum geht, die Welt der Kampfspiele zu erobern, aber Razer will mit seiner neuen Controller-Lösung in dieser Hinsicht aufrütteln. Bekannt als Razer Kitsune, ist dies ein optischer Arcade-Controller mit allen Tasten, der behauptet, das zu übertreffen, was Fight Sticks auf den Tisch bringen können.

Das Gerät kann sowohl mit PCs als auch mit PS5-Konsolen funktionieren und soll optische Schalter bieten, um Eingabefehler zu reduzieren und die Latenz zu reduzieren, während es gleichzeitig einen schlanken Formfaktor hat, der die Aufbewahrung erleichtert.

Um zu sehen, ob der Kitsune das richtige Gerät für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Episode von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Gedanken und Fakten über den Controller teilt.