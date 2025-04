Ernie Hudson wird Combat Carl in Toy Story 5 sprechen

Ghostbusters-Star Ernie Hudson wird die Rolle des Combat Carl übernehmen, der zuvor vom verstorbenen Schauspieler Carl Weathers gespielt wurde. Hudson wird die Rolle im kommenden Toy Story 5 sprechen, der nächstes Jahr in die Kinos kommt.

Weathers spielte die Figur des Combat Carl in dem TV-Special Toy Story of Terror aus dem Jahr 2013! und in Toy Story 4. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie Combat Carl in die Handlung von Toy Story 5 einfließen wird, da Deadline berichtet, dass Details zur Story unter Verschluss gehalten werden.

Wir wissen, dass Buzz und Woody in Toy Story 5 wieder zusammenkommen und wieder im Mittelpunkt der Franchise stehen werden. Combat Carl wird wahrscheinlich eine kleinere Figur bleiben, aber es ist möglich, dass er eine größere Rolle spielen wird, wenn er für den kommenden Film neu besetzt wird.