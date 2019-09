Erneuerte Liebe: Pokémon Go im August so beliebt, wie in 2016

Daniel Ahmad, Senior Analyst bei den Wirtschaftsexperten von Niko Partners, ist oft die Quelle für Insider-Informationen, vor allem wenn es um große Zahlen geht. Er enthüllte vor einigen Tagen einige interessante Fakten über Pokémon Go, denn das Game ist wieder so hoch im Kurs, wie vor drei Jahren. Überraschenderweise hat der August Niantic Labs so hohe Einnahmen beschert, wie zuletzt im September 2016, als der Hype in vollem Gange war.

Ahmad berichtet, dass die Ausgaben im Spiel durch die letzten Updates erneut gestiegen seien, was darauf hindeutet, dass das Game in absehbarer Zukunft einen Bruttoumsatz von 3 Milliarden US-Dollar erzielen könnte. In den ersten drei Jahren nach dem Start (August ausgenommen) wurden 2,65 Milliarden US-Dollar eingespielt, weniger als der erfolgreiche Konkurrent Clash of Clans (3,15 Milliarden US-Dollar) im Vergleichszeitraum erwirtschaftet hat. Die beiden Riesen Clash Royale und Candy Crush Saga hat Pokémon aber bereits hinter sich gelassen.

"Nur um das ins rechte Licht zu rücken. Ein Bruttoumsatz von 3 Milliarden US-Dollar (der vor Jahresende erzielt wird) entspricht einem Verkauf von 50 Millionen Exemplaren eines Spiels zum Preis von 60 US-Dollar", schreibt Ahmad in Anbetracht dieser Tatsache. Pokémon Let's Go verkaufte 11 Millionen Einheiten auf der Switch, viele 3DS-Ableger liegen zwischen 10 und 20 Millionen verkauften Einheiten...

