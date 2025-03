Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen will Hilfe für mehr als eine Million Menschen in Myanmar kürzen

HQ

Während sich die politische Krise in Myanmar weiter verschärft, hat das Welternährungsprogramm (WFP) am Freitag angekündigt, dass es gezwungen sein wird, die Hilfe für über eine Million Menschen ab dem nächsten Monat einzustellen (via Reuters).

Da das Land bereits unter der Last von Konflikten, Vertreibung und Einschränkungen zu kämpfen hat, betonte das WFP, dass diese Entscheidung zu einer Zeit getroffen wird, in der der Bedarf an humanitärer Hilfe so hoch ist wie nie zuvor.

Die Kürzungen werden gefährdete Gemeinschaften, einschließlich der Binnenvertriebenen der Rohingya-Muslime, die zum Überleben stark auf Hilfe angewiesen sind, schwer treffen. Da die Junta in Myanmar Informationen über die Nahrungsmittelkrise unterdrückt, bleiben die Aussichten für die Menschen in Not düster.