Ermordete Künstlerin macht Jagd auf ihre Peiniger im Dead-by-Daylight-DLC Portrait of a Murder

HQ

Dead by Daylight zieht dank großer Partnerschaften mit bekannten Lizenzen aus Spielen, Filmen und Serien regelmäßig die Aufmerksamkeit auf sich, doch das reduzierte Versteckspiel hat auch einige eigene Ideen. Im neuen Kapitel "Portrait of a Murder", das eine frische Karte, eine originelle Attentäterin und einen weiteren Überlebenden enthält, sehen wir diesen Erfindungsgeist.

"The Artist" ist eine Künstlerin mit dem Namen Carmina Mora, die auf einem Friedhof in Chile umgebracht wurde. Mysteriöse Krähen halten sie am Leben und helfen ihr dabei, Rache zu nehmen. Der Überlebende ist Jonah Vasquez und Behaviour Interactive zufolge löst er für die CIA komplizierte Zahlencodes. Beide werden zusammen mit der neuen Karte "Forsaken Boneyard" eintreffen, zu einem bislang unbekannten Preis. Konkrete Details zum Termin gibt es noch nicht, aber das soll wohl noch diesen Monat über die Bühne gehen.