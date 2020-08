Ermittlungen behindert: The Suicide of Rachel Foster braucht auf Konsolen zwei Wochen länger

Heute Morgen haben wir eine ungewöhnliche Pressemitteilung erhalten, denn der deutsche Vertriebspartner von Daedalic Entertainment informierte uns vorhin über eine kurzfristige Terminänderung. Es geht um das Abenteuer The Suicide of Rachel Foster, das heute eigentlich auf PS4 und Xbox One hätte starten sollen - wie erst letzte Woche kommuniziert wurde. Der Publisher hat angeblich erst heute Morgen erfahren, dass der Titel nicht wie geplant in wenigen Stunden veröffentlicht werden kann, sondern erst in zwei Wochen. Das neue Datum für die Konsolenversionen ist der 9. September. Wie es zu dieser Verzögerung kam, wollte Daedalic nicht erklären, doch sie entschuldigen sich bei den Spielern für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

