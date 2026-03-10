Ermittler durchsuchen Jeffrey Epsteins ehemalige Ranch in New Mexico

HQ

Ermittler in New Mexico haben begonnen, die ehemalige Ranch von Jeffrey Epstein im Rahmen einer erneuten Untersuchung des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs im Zusammenhang mit dem Grundstück zu durchsuchen. Laut staatlichen Behörden begann die Suche am Montag auf dem abgelegenen Anwesen namens Zorro Ranch.

Die Operation folgt auf die Entscheidung von Raúl Torrez, den Fall wieder aufzunehmen, nachdem neue Informationen in Dokumenten aufgetaucht waren, die Anfang dieses Jahres vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden. Zu den untersuchten Behauptungen gehört die Behauptung, Epstein habe die Beerdigung zweier ausländischer Mädchen in Hügeln nahe der Ranch angeordnet. Die Behörden sagen, die Untersuchung werde allen Hinweisen folgen und die Überlebenden weiterhin unterstützen.

Die Ranch, etwa 30 Meilen südlich von Santa Fe gelegen, war ein zentraler Ort bei Vorwürfen, dass Epstein und seine Mitstreiter dort Frauen und Mädchen misshandelt hätten. Das Grundstück wurde 2023 an den texanischen Geschäftsmann Don Huffines verkauft, dessen Vertreter sagten, die aktuellen Eigentümer kooperieren mit den Ermittlern und gewähren Zugang für die Durchsuchung.