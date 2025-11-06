Ermittler bergen Flugschreiber nach tödlichem UPS-Frachtflugzeugabsturz in Kentucky

HQ

US-Ermittler haben die Flugschreiber des Frachtflugzeugs UPS MD-11 geborgen, das beim Start vom Muhammad Ali International Airport in Louisville in Flammen aufging und mindestens 12 Menschen, darunter drei Besatzungsmitglieder, tötete.

Die NTSB teilte mit, dass sich eines der drei Triebwerke des Jets von seinem linken Flügel löste und ein massives Feuer auslöste, das sich über ein Industriegebiet in der Nähe der Start- und Landebahn ausbreitete. Das Flugzeug, das auf dem Weg nach Honolulu war, hinterließ ein Trümmerfeld, das sich fast eine halbe Meile erstreckte.

Motorschaden wird untersucht

Beide Flugschreiber scheinen intakt zu sein und werden zur Analyse nach Washington geschickt, und Beamte betonten, dass es keine Verbindung zum Shutdown der US-Regierung gibt.

Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, rief den Notstand aus, als UPS den Betrieb an seinem Drehkreuz in Worldport wieder aufnahm. Boeing und GE Aerospace unterstützen die Ermittler bei einem der tödlichsten Abstürze von Frachtflugzeugen in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten.