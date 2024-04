Ermac ist bereit, Mortal Kombat 1 beizutreten

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass sich ein weiterer Fan-Liebling dem Mortal Kombat 1 -Ensemble anschließt, denn Ermac wird am 23. April als vollwertiger Kämpfer hinzugefügt, und wenn du das Premium Edition oder Kollector's Edition besitzt, wirst du am 16. April tatsächlich einen Vorsprung haben. Ermac bekommt auch Gesellschaft, da Mavado Ende Mai als Kameo zum Kader stößt.

Ermac hat eine ziemlich interessante Geschichte, da er Gerüchten zufolge im allerersten Mortal Kombat aus dem Jahr 1992 zu sehen war, aber es war alles ein Missverständnis. Das Diagnosemenü des Spiels enthielt eine Zeile mit der Aufschrift "Ermacs", aber das war nie ein Zeichen, sondern eine Kurzform von "Fehlermakro". Glücklicherweise wusste der Co-Schöpfer der Serie, Ed Boon, bereits, wie er mit seiner Community interagieren musste, und pünktlich zu Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) wurde Ermac als spielbarer Charakter eingeführt, und jetzt - fast 30 Jahre später - ist er bereit, wieder zu kämpfen.

Seht euch unten den Launch-Trailer für Ermac an.