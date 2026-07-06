Erling Haaland möchte von Xbox gesponsert werden

HQ

Wir bezweifeln, dass der norwegische Fußballstar Erling Haaland nach einer sehr erfolgreichen Weltmeisterschaft noch eine weitere Einführung braucht, bei der er nun zusammen mit Kylian Mbappé und Lionel Messi die Torschützenliste anführt. Aber... Nicht jeder weiß vielleicht, dass er ein Gamer ist und viel Xbox spielt.

In einem Video über Yoxic zeigt er nun seinen Xbox-Kühlschrank und erklärt, dass er zwischen Footballspielen, Titeln wie Modern Warfare 2 (dem Original, das er als eines der drei besten Spiele aller Zeiten betrachtet) und Minecraft abwechselt. Er ist außerdem unglaublich begeistert von Grand Theft Auto VI und erwähnt, dass er oft Xbox-LAN-Partys mit Freunden veranstaltet.

In dem Video, das knapp zwei Minuten dauert, sagt er weiter: "Ich möchte, dass sie mich sponsern", in Anspielung auf Xbox. Wir empfehlen, dass das Xbox-Team diesem Riesen zuhört und die Gelegenheit nutzt, gemeinsam etwas Spaßiges zu unternehmen, wenn eine so berühmte, talentierte und relevante Person sich die Zeit nimmt, ihre Liebe auf diese Weise zu gestehen.