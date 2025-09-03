Erling Haaland bittet seinen ehemaligen norwegischen Klub Bryne FK, sich in den Turbulenzen "zu äußern"

HQ

Erling Haaland überraschte seine Follower auf SnapChat, als er schrieb: "Speak up, Bryne FK. Was zum Teufel ist da los?" auf Norwegisch und bezieht sich dabei auf die Turbulenzen bei seinem ehemaligen Verein Bryne, bei dem er als 16-Jähriger zwischen 2016 und 2017 spielte, bevor er zum Weltstar und zum Gesicht von Manchester City wurde.

Seine Fußballkarriere begann er in Bryne, Norwegen, wo er sich dem Fußballverein Bryne FK anschloss, und war so beeindruckend, dass er im Alter von 15 Jahren sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab, wo er in der Saison 2017/17 spielte. Natürlich wurde er zu einer Ikone für die Stadt und den Verein, aber jetzt hat Bryne Probleme.

Trotz des Aufstiegs in die Eliteserien, Norwegens erste Liga im vergangenen Jahr, haben sie in diesem Jahr einen schrecklichen Lauf hingelegt: Sie gewannen nur 5 der 20 Spiele in der bisherigen Saison, verloren 10 und landeten damit in der Abstiegszone. Anstatt daran zu arbeiten, sie zu beheben, hat der Klub die Verträge von drei seiner Schlüsselspieler, Jens Husebø, Robert Undheim und Axl Kryger, ohne Angabe von Gründen gekündigt.

Der Stürmer von Manchester City, der sich mit der norwegischen Nationalmannschaft auf die Spiele gegen Finnland (Freundschaftsspiel) und Moldawien (WM) vorbereitet, teilte seinen Frust mit Bryne und zeigte, dass er immer noch mit dem Verein verbunden ist, mit dem für ihn alles begann.