Erlebt Super Smash Bros. Ultimate mit Labo VR

Nintendo Labo bot zu Beginn Bastelsets aus Pappkarton, mit denen man Motorräder und Angelruten nachbauen konnte. Das aktuelle Labo-VR-Kit bietet uns jedoch eine Art Headset, mit dem die Switch auf völlig neue Weise erlebt werden kann. Das hat bereits bei Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild wunderbar funktioniert und wird deshalb ausgeweitet.

Super Smash Bros. Ultimate wurde mit dem Update 3.1.0 für Labo-VR optimiert. Die Offline-Inhalte werden dadurch über die VR-Brille in der virtuellen Realität dargestellt (die Welten dürfen wir uns in diesem Zuge auch ganz genau anschauen). Auf Twitter seht ihr ein kurzes Video, das euch einen Vorgeschmack darauf gibt. Sieht spannend aus, wenn man das abkann...

