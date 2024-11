Erleben Sie vorgefertigte Leistung mit dem HP OMEN 35L

HQ

Es ist zwar oft sehr klar, dass der Bau eines eigenen PCs zu einem kostengünstigeren Setup und wahrscheinlich auch zu einem leistungsfähigeren Setup führt, aber es ist auch eine Erfahrung, die viele Verbraucher nicht selbst machen wollen. Aus diesem Grund ist der Markt für vorgefertigte Geräte immer noch so groß, wie er ist, und das ist das Thema der neuesten Folge von Quick Look.

Wir haben uns dem Desktop HP OMEN 35L zugewandt, der moderne CPU- und GPU-Pairing-Optionen in einem gut belüfteten und gekühlten Gehäuse bietet, das dank ARGB-Lüftern und dergleichen viel Platz und Styling-Potenzial bietet.

Um zu sehen, ob der OMEN 35L der richtige PC für Sie ist, schauen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken teilt.