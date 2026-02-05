Erleben Sie die süße Virtua Racing-Ära mit dem brandneuen 4PGP

Wenn du alt genug bist, um Anfang der 90er Jahre gespielt zu haben, erinnerst du dich sicher an den kompletten Knaller, den Sega mit Virtua Racing ablieferte, einem Titel, der maßgeblich zur 3D-Revolution in der Spielewelt beitrug. Selbst heute macht es dank des Fokus auf reines Gameplay statt Realismus immer noch Spaß, und für diejenigen, die die glorreichen Tage noch einmal erleben wollen, gibt es inzwischen viele Möglichkeiten dazu.

Zumindest, wenn du eine Switch besitzt, oder noch besser, eine Switch 2. Das japanische Studio 3goo hat 4PGP veröffentlicht, ein Rennspiel, das sich stark von Virtua Racing inspirieren lässt und lokalen und Online-Multiplayer für bis zu vier Personen bietet. Falls Sie sich fragen, wie viel es von Segas Rennklassiker übernommen hat, können wir Ihnen sagen, dass Tomoyuki Kawamura die Musik für 4PGP komponiert hat, derselbe Komponist, der auch die Musik für Virtua Racing schrieb...

Als wirklich süßes und leckeres Sahnehäubchen finden wir auch Unterstützung für Rennen mit 120 Bildern pro Sekunde (90, wenn man mit drei oder vier Personen lokal spielt) auf der Switch 2. Auch die Switch-Version, die mit 60 Bildern pro Sekunde läuft, wurde nicht vernachlässigt.

Sehen Sie sich unten den Launch-Trailer an. Wir sind nicht die Einzigen, die das Gefühl haben, dass unsere Unterhaltung am Wochenende gerettet ist, oder?