Erleben Sie die Geschichte von Minecraft mit diesem detaillierten Bildband

Sieht Ihr Couchtisch ein wenig karg aus? Fehlt Ihnen etwas, das den Raum zusammenhält und ein wenig mehr Charisma und Charme verleiht? Wenn ja, könnten Mojang und Penguin Random House Bücher die perfekte Lösung haben.

Unter dem Namen The World of Minecraft ist dies ein gebundenes Buch, das die Geschichte der blockigen Welt erforscht und zeigt, wie sie sich von einem Ein-Personen-Projekt im Jahr 2009 zu einer globalen Sensation mit einer Live-Action-Adaption auf der großen Leinwand entwickelte, die im Jahr 2025 geplant ist.

Uns wird gesagt, dass das Buch ein "Must-Have-Sammlerstück" ist und dass es der "definitive Bericht über die Geschichte des Spiels ist, der exklusive Interviews aus dem Mojang-Studio mit Erinnerungen von langjährigen Mitgliedern der Gaming-Community kombiniert".

The World of Minecraft ist heute an einigen Orten erhältlich und es gibt zwei Varianten; eine Basisausgabe, die einfach das gebundene Buch ist, und eine zweite Special Edition, die auch eine nummerierte Ausgabe des Buches, eine Klapphülle, eine Wendehülle und signierte Kunstdrucke enthält.

