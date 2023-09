Erlebe mit uns eine Party Animals Goldgrube beim heutigen GR Live

HQ

Heute ist der weltweite Veröffentlichungstag für Recreate Games' Party Animals, ein entzückender Partytitel, bei dem die Spieler in einer Vielzahl von dämlichen Minispielen kämpfen und kämpfen müssen, und das alles als eine Sammlung entzückender und verrückter Tiercharaktere.

Da viel Spaß versprochen wurde, haben wir eine Reihe von Gamereactor-Mitarbeitern zusammengebracht, um einen speziellen Stream zu veranstalten, in dem wir in einer Acht-Personen-Lobby gegeneinander antreten und alle möglichen verrückten Späße treiben werden. Schaut also zur üblichen Zeit um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ auf der GR Live-Homepage vorbei, um die Action zu verfolgen.

Und bevor wir live gehen, während wir an unserer Rezension des Spiels arbeiten, könnt ihr hier unsere aktuelle Vorschau auf Party Animals lesen, um einen Vorgeschmack auf das zu erhalten, was noch kommen wird.