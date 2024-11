Erlebe eine Fantasy-Version der realen Welt in Mythwalker

Nur weil die Nächte immer noch länger werden und die Temperaturen weiter sinken, heißt das nicht, dass Sie nicht nach draußen gehen sollten, um die weite Welt zu erleben. Wenn du ein bisschen Motivation brauchst, um dem bitteren Wetter zu trotzen, hat NantGames vielleicht die Lösung für dich, denn der Entwickler hat jetzt sein Geolocation-Fantasy-RPG Mythwalker veröffentlicht.

Was genau ist ein Geolocation-Fantasy-RPG, fragst du? Mythwalker ist ein Titel, der es den Spielern ermöglicht , "ein Überwelt-Durchquerungssystem zu erleben, bei dem reale Orte verwendet werden, um die Geschichten der Mythen und Legenden der Erde zu erzählen". Im Wesentlichen nimmt es reale Orte auf der Erde und verschmilzt sie mit Fantasy-Alternativen aus dem Land Mytherra, um Feinde zu bekämpfen und sich mit Verbündeten zusammenzuschließen, während es in ein tiefgreifendes Fortschrittssystem eintaucht und globale Multiplayer-Systeme nutzt, um mit Spielern aus aller Welt in Kontakt zu treten.

Mythwalker startet mit drei spielbaren Klassen, wobei es sich um die zähe und widerstandsfähige Warrior, die Fernkampf- und Hochleistungsklassen Spellslinger und die unterstützende Priest handelt, und während jeder Charakter, den du erstellst, nur in eine dieser Klassen passt, kannst du mehrere Charaktere erstellen, um jede Klasse zu testen.

Da Mythwalker einen großen Maßstab hat, wurde uns auch gesagt, dass ein Portal -System vorhanden ist, das es den Spielern ermöglicht, von überall aus problemlos an entfernte Orte zu reisen, wobei dies mit dem Navigator -System übereinstimmt, was bedeutet, dass man die Fantasy/reale Welt erkunden kann, ohne sich tatsächlich bewegen zu müssen.

Da Mythwalker jetzt für iOS und Android verfügbar ist, könnt ihr euch den Launch-Trailer unten ansehen.