Erlebe die Ursprünge der Titanen in der Monsterverse Declassifed Grafik-Anthologie von Legendary

Das Monsterverse von Legendary scheint nie einen Takt zu verpassen, wenn es darum geht, actiongeladene Szenen und Momente mit Bestien in der Größe von Wolkenkratzern zu bieten. Das filmische Universum ist jedoch nicht unbedingt das beste, wenn es darum geht, die Ursprünge seiner vielen Kreaturen zu erforschen, weshalb es für Fans interessant sein könnte, dass jetzt eine neue grafische Anthologie erschienen ist, die in diese Bereiche eintaucht.

Das Buch mit dem Namen Monsterverse Declassified erforscht die Geschichte einer Sammlung berühmter Monster, darunter der achtbeinige Schrecken Abaddon, der schwerfällige Beschützer Behemoth, der antike und mythologische Tiamat und der bei den Fans beliebte und kleinste der Titans, Titanus Doug.

In der Beschreibung des Buches heißt es: "Erkunden Sie die großen, unerforschten Ecken des Monsterversums in dieser spannenden grafischen Anthologie, die sich mit den zuvor klassifizierten Mythen und Ursprüngen der hoch aufragenden Monster befasst, die wir als Titanen kennen!... All dies und noch viel mehr wird dank neu entsiegelter Dokumente enthüllt, die direkt aus den gesicherten Tresoren von Monarch stammen, der mysteriösen Agentur von Entdeckern und Verteidigern in einer Zeit der Monster. Lassen Sie den Mythos Ihr Kompass auf dieser Reise durch das Monsterversum sein... "

Das Buch ist jetzt in Taschenbuchform bei einer Vielzahl von Einzelhändlern erhältlich. Auf Amazon können Sie beispielsweise eine Kopie für 20 $ ergattern.

