Erlebe die chaotischen Ursprünge von Saturday Night Live in Sonys kommendem Film

Eine der beliebtesten Comedy-Sendungen in den USA, die den Test der Zeit überlebt hat, ist Saturday Night Live, eine Show, die seit Jahrzehnten ausgestrahlt wird und in der Comedians, angehende Schauspieler, Musiker, Sportpersönlichkeiten und große Namen auftreten, um satirische Sketche aufzuführen. Während Sie sich dessen wahrscheinlich bewusst sind, wissen Sie vielleicht weniger, wie die Show zustande kam und dass die erste Show ein chaotischer Albtraum war.

Sony Pictures hat Regisseur Jason Reitman beauftragt, die wilden 90 Minuten vor der Eröffnungsshow von Saturday Night Live zu dokumentieren und zu präsentieren. Der Film ist einfach als Saturday Night bekannt und zeigt den aktuellen SNL-Titanen Gil Kenan als Autor neben Reitman.

Der Film hat auch eine hochkarätige Besetzung, darunter Willem Dafoe, JK Simmons, Matthew Rhys, Finn Wolfhard, Kaia Gerber, Rachel Sennott, Lamorne Morris, Ella Hunt, Emily Fairn und viele, viele mehr.

Saturday Night soll am 11. Oktober in die Kinos kommen, und Sie können die vollständige Zusammenfassung unten sehen:

"Am 11. Oktober 1975 um 23:30 Uhr veränderte eine wilde Truppe junger Komiker und Schriftsteller das Fernsehen - und die Kultur - für immer. Unter der Regie von Jason Reitman und dem Drehbuch von Gil Kenan & Reitman basiert Saturday Night auf der wahren Geschichte dessen, was hinter den Kulissen in den 90 Minuten vor der ersten Ausstrahlung von Saturday Night Live geschah. Voller Humor, Chaos und der Magie einer Revolution, die es fast nicht gegeben hätte, zählen wir in Echtzeit die Minuten, bis wir diese berühmten Worte hören... "