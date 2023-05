Erlebe die Apple Watch Ultra in Aktion in unserem Longer Look

HQ

Die Apple Watch Ultra ist für Entdecker gemacht. Das Gerät verfügt über alle möglichen raffinierten technologischen Merkmale, die es robust und in der Lage machen, unter extremen Bedingungen zu überleben, was es für die meisten Verbraucher wahrscheinlich etwas zu nischenhaft machen wird. Aber wir versuchen, so gründlich wie möglich mit den neuesten Gadgets umzugehen, und haben uns entschieden, die Apple Watch Ultra in einer extremeren Umgebung zu testen.

Unser Magnus nahm das Gerät mit in die Berge, um zu sehen, wie es sich während eines Skiausflugs entwickelte. Um einige Gedanken und Meinungen darüber zu sehen, wie die Apple Watch Ultra in dieser Umgebung nicht nur zurechtkamen, sondern auch gediehen, sollten Sie sich unbedingt unser Longer Look-Video unten ansehen, in dem wir einen kleinen Teil der bergigen Abenteuer festgehalten haben.