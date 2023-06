Erlebe den Ringkrieg mit Tales of Middle-Earth, der neuen Magic: The Gathering-Sammlung

HQ

Nicht jeder kennt oder hat Magic: The Gathering gespielt, obwohl es seit Jahrzehnten eines der bekanntesten Sammelkartenspielphänomene der Welt ist. Aber sicherlich weiß fast jeder, wer Frodo ist, wer Aragorn ist und was die One Ring ist. The Lord of the Rings hat die Fantasy-Literatur für immer verändert, und Generationen sind mit den Büchern und in jüngerer Zeit mit Film und Fernsehen aufgewachsen und haben sich an den Geschichten erfreut, die in Mittelerde spielen. Zwei Marken, die in ihren jeweiligen Bereichen so prominent sind, konnten nur in einer aufregenden und beklatschten Vereinigung zusammenkommen: der Magic: The Gathering - Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde-Kollektion.

Dieses neue Set wurde gerade weltweit veröffentlicht, aber wir bei Gamereactor hatten bereits die Gelegenheit, es während unseres Aufenthalts auf der Summer Game Fest in Los Angeles selbst zu sehen und auszuprobieren, wo wir auch die Gelegenheit hatten, einige seiner neuen und interessanten Regeln von Trick Jarrett, einem der Schöpfer des Sets und einem Wizards of the Coast seit über zehn Jahren Veteran, in einem Interview, das Sie sich unten ansehen können.

Es war Jarrett, der uns gezeigt hat, dass die Erzählung des Tales of Middle-earth-Spiels dem ursprünglichen Fantasy-Universum von Tolkiens Werk sehr treu bleiben wird. Als Beispiel gibt es die Fähigkeiten der Gandalf the White-Karte.

"So wie zum Beispiel in diesem Starterdeck gibt es einen Gandalf, den weißen Reiter, der, wenn du dich aus diesen Überlieferungen erinnerst, am sechsten Tag nach seinem Tod auf dem Balrog ankommt.

Aber im Deck selbst, der Gandalf-Karte, geht sie, wenn sie stirbt, nicht nur auf den Friedhof, sondern an fünfter Stelle oben in deiner Bibliothek. Es wird also die sechste Karte sein, die du ziehst, und sie erzählt dieselbe Geschichte. Sie haben also diese Erzählung, die Ihnen hilft zu verstehen, wie diese Regeln funktionieren und wie diese Karten funktionieren."

Diese kartengetriebene Erzählung wird offensichtlich von Spiel zu Spiel variieren, und es wird interessant sein, einige der Synergien zu sehen, die zwischen bestimmten Kartenkombinationen auftreten (wir konnten Battle of the Pelennor Fields mit nicht weniger als 18 Karten vor dem Spieler sehen).

Der Eine Ring, noch spezieller

Zusätzlich zu den Standard-Boosterpacks und Starterdecks hat Wizards of the Coast die vielleicht aufregendste Schatzsuche seiner Geschichte organisiert, denn in einem englischen Lord of the Rings Collector's Pack befindet sich eine 1:1-Karte (d.h. nur eine Karte für die ganze Welt) der One Ring. Im Internet wird bereits spekuliert, wie viel diese Karte einbringen wird, der Preis liegt derzeit bereits bei einer halben Million Dollar.