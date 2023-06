Erlebe den Frieden und die Meditation eines Mönchs mit Kibu

Es ist möglich, dass es unter so vielen Veranstaltungen und Konferenzen in den letzten Tagen mehrere, wenn nicht Dutzende von Spielen gibt, die von der breiten Öffentlichkeit möglicherweise unbemerkt bleiben oder nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Es ist schwer, den Überblick zu behalten, aber zumindest werden wir eine kleine Erlösung haben, die sich in unserem einsamen Tempel in Kibu widerspiegelt, einem Titel, der während der Wholesome Direct angekündigt und von Jonas Manke (Schöpfer von Omno) solo entwickelt und von Future Friends Games veröffentlicht wurde.

Kibu ist ein ruhiges Abenteuer im Herzen der Wildnis. Als einsamer Mönch musst du einen Tempel bauen, Tee kochen und in die Wildnis gehen, um nach den alten Geistern des Landes zu suchen. In Kibu geht es darum, deine eigene Ecke in einem wunderschönen und mysteriösen Land zu erschaffen und wird 2024 für PC erscheinen.

Sehen Sie sich den Trailer unten an.