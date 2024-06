Erlebe den Eifer vor der Schlacht noch einmal mit dem finalen Trailer zu Elden Ring: Shadows of the Erdtree

HQ

Bereitet euch vor, Befleckte, auf die bevorstehende letzte Schlacht. Es ist an der Zeit, das Geheimnis von Miquella zu lüften und sich dem Unbekannten zu stellen, wenn Elden Ring: Shadows of the Erdtree heute Abend erscheint. Die große Erweiterung von FromSoftware, die sogar als neuer Höhepunkt in der Qualität des Studios angesehen wird, hat uns begeistert, und jetzt sieht es so aus, als ob die Aufregung für diejenigen, die mutig genug sind, sich gegen Messmer und seine Horden zu stellen, mit dem Launch-Trailer für Shadows of the Erdtree überfließen wird.

Darin sehen wir einige der unglaublichsten Boss-Designs, die wir je in der Arbeit von FromSoftware gesehen haben, sowie neue Waffen, Movesets und Gegenstände. Hidetaka Miyazaki selbst hat einige der neuen Features hervorgehoben, die wir in den Shadowlands sehen werden, und wir können es kaum erwarten, dass ihr uns von euren Abenteuern erzählt.

Bereit für den letzten Kampf von Elden Ring ?