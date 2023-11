Erlebe das Renngefühl von The Crew Motorfest in deiner eigenen Haut dank OWO

HQ

Das OWO Haptic T-Shirt, das bereits in der Vergangenheit mit Ubisoft zusammengearbeitet hat, um eine Sonderedition mit Assassin's Creed Mirage auf den Markt zu bringen, passt sich nun dem Fahren und dem Nervenkitzel des Rennens mit The Crew Motorfest an.

HQ

Beide Unternehmen haben das OWO Haptic Gaming System x The Crew Motorfest Edition angekündigt. Mit der Ankunft der zweiten Saison des Spiels wird die Beta-Version der haptischen Empfindungen von OWO implementiert, die in den folgenden Saisons verfeinert werden soll und es den Spielern ermöglicht, "jede Kurve, jede Beschleunigung und jeden Aufprall zu spüren und sie direkt auf den Fahrersitz zu setzen".

"Wir bei Ubisoft Ivory Tower sind begeistert, mit OWO zusammenzuarbeiten und den Spielern ein verbessertes Spielerlebnis auf dem The Crew Motorfest zu bieten", feierte Paul Narducci, Gameplay Director bei Ubisoft. "Die Integration des haptischen Systems von OWO verleiht dem Titel eine neue Dimension, verbessert die Empfindungen während der Rennen und fesselt die Spieler mit einem Maß an Realismus, das diese Special Edition wirklich auszeichnet. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler mit der Magie von OWO in aufregende Motorsporten eintauchen.

Diese exklusive Edition enthält einen atemberaubenden neuen OWO-Skin, der die auffälligen und originellen Designs von The Crew Motorfest repräsentiert und mit PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 und PS5 kompatibel ist.