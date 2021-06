Erklärvideo fasst bekannte Details zu Scarlet Nexus zusammen

You're watching Werben

Am 25. Juni erscheint das futuristische Anime-Rollenspiel Scarlet Nexus auf PC und Konsolen. Um schon im Vorfeld der E3 auf die bevorstehende Veröffentlichung des Titels in ein paar Wochen hinzuweisen, wurde diese Woche ein neues Video veröffentlicht, das uns einen umfassenden Überblick über das Spiel gibt.

Die Entwickler führen uns in die bunte Sci-Fi-Welt ein, veranschaulichen unterschiedliche Anwendungsbereiche der Psyonik und stellen einzelne Figuren, Feinde und Gebiete vor. Die umfassenden Charakterisierungen verschiedener Akteure, darunter natürlich unsere beiden Hauptfiguren Yuito und Kasane, gehen sehr ins Detail. Neben Unterschieden im Gameplay wird auf die Persönlichkeit und die Vergangenheit der Beiden gesondert eingegangen. Andere Mitglieder der OSF (in Deutsch „AAS" für „Anderen-Abwehrstreitkraft") werden nur kurz genannt, ebenso wie die Elite-Eingreiftruppe der Scharlachroten Wächter.

Dieses Übersichtsvideo wiederholt bekannte Informationen, doch gleichzeitig versteckt der Publisher zwei kleine Hinweise, die bislang nicht Teil des Marketings waren. Zum einen weist die Übertragung Störstellen auf, die darauf hindeuten, dass die OSF möglicherweise nicht nur im Interesse der Bürger handelt. An einer anderen Stelle wird ein gewaltiges Monster ("Court Mort") präsentiert, dem man sich unter keinen Umständen nähern darf. Was sich hinter diesen Hinweisen versteckt, werden wir in ein paar Wochen herausfinden.