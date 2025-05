Erklärung des FC Liverpool nach der Kollision mit dem Paradeauto

HQ

Der FC Liverpool hat eine Erklärung zu dem Vorfall am Montag abgegeben, bei dem ein Auto während der Titelfeier der Premier League in die Menge gerammt wurde. Der Vorfall wird nicht als Terrorismus bezeichnet. Es wird angenommen, dass es sich bei dem Fahrer um einen 53-jährigen weißen Briten aus Liverpool handelt, und es wird angenommen, dass der Vorfall isoliert ist.

Wir stehen in direktem Kontakt mit der Polizei von Merseyside bezüglich des Vorfalls in der Water Street, der sich gegen Ende der Trophäenparade am frühen Abend ereignet hat.

Unsere Gedanken und Gebete sind bei denen, die von diesem schweren Vorfall betroffen sind. Wir werden den Rettungsdiensten und den lokalen Behörden, die sich mit diesem Vorfall befassen, weiterhin unsere volle Unterstützung anbieten, sagte der Verein in einer Erklärung.

Neben der Erklärung verschiebt Liverpool auch eine Reihe von internen Mitarbeiterveranstaltungen, die für heute geplant waren, berichtet die BBC. Der Club forderte die Mitarbeiter in einer internen E-Mail auf, "in dieser Zeit zusammenzukommen, um sich gegenseitig zu unterstützen".

27 Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, zwei wurden schwer verletzt, darunter ein Kind.