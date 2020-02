Erinnerung: Metro Exodus erscheint diese Woche auf Steam

Noch bevor 4A Games' Metro Exodus im letzten Jahr auf PC (Epic Games Store) und Konsole veröffentlicht wurde, veranlasste die zeitlich festgelegte PC-Exklusivität im Epic Launcher viele Fans dazu, gegen den Entwickler und Publisher Deep Silver zu protestieren (weitere Spiele des Herstellers wurden auf der Distributionsplattform mit negativen Nutzerbewertungen bombardiert). Ende der Woche endet die einjährige Exklusivitätsvereinbarung mit Epic auf dem PC, deshalb erinnerte der Entwickler vor kurzem noch einmal an die bevorstehende Veröffentlichung von Metro Exodus auf Steam. Am Morgen des 15. Februars solltet ihr das atmosphärische Spiel auf der Plattform spielen dürfen, das ist ein ungewöhnliches Datum... Anne verrät euch in ihrer Kritik mehr über das Spiel.

