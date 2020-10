Erinnerung: Betaphase von Call of Duty: Black Ops Cold War startet an diesem Wochenende auf PS4

Bis zum Start von Call of Duty: Black Ops Cold War verbleiben noch einige Wochen, doch an diesem Wochenende findet die Betaphase des kommenden Treyarch-FPS auf der PS4 statt. Im Laufe des Tages werden die Server online gehen, bis zum Montag, dem 12 Oktober sind sie online. Wer auf der PS4 vorbestellt hat, darf bereits vor dem 10. Oktober spielen, alle anderen PS4-Spieler werden ansonsten erst am Sonntag erwartet.

Spieler auf anderen Plattformen müssen bis zum kommenden Wochenende auf ihre Einladung warten. Am 15. Oktober geht es ebenfalls für Vorbesteller los, dann auf der Xbox One und dem PC. Wer auf diesen Systemen nicht vorbestellt hat, wird erst am 17. Oktober in die Open Beta eingeladen werden und darf dann immerhin noch bis zum 19. Oktober mitspielen. PS4-Spieler dürfen an diesem gesamten "Wochenende" mitmachen und zwar alle. Xbox Live Gold und Playstation Plus sind jeweils zum Spielen erforderlich, PC-Spieler müssen über den Battle.net-Client spielen.

Während der Beta haben die Spieler die Möglichkeit, klassische Black-Ops-Kämpfe im traditionellen Sechs-gegen-Sechs-Modus, im Zwölf-gegen-Zwölf-Modus "Combined Arms", sowie im neuen VIP-Escort-Modus zu erleben. Ihr werdet eine kleine Auswahl von Karten aus dem Multiplayer-Modus des Spiels vorfinden, die während des Kalten Krieges an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt spielen.

Solange die Server online sind, könnt ihr Fortschritte erzielen und im Level aufsteigen, was neue Ausrüstungsgegenstände, Waffen, Spionageausrüstung mit Feld-Upgrades und Kill-Streaks freischaltet. Alle Spieler, die in der Beta-Phase Level 10 erreichen, werden für ihren Einsatz mit einem exklusiven SMG-Skin belohnt, sobald Call of Duty: Black Ops Cold War am 13. November auf PC, PS4, Xbox One, Xbox Series (und wenige Tage später) auf PS5 erscheint.