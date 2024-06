Erinnern Sie sich heute an Simpler Times

Wenn Sie nach einem Spiel gesucht haben, das die Idee von Entspannung und Meditation perfekt auf den Punkt bringt, könnte Stoneskips Simpler Times genau das Richtige sein. Dies wird als "erfahrungsorientierte, interaktive Meditation, die Geduld und Aufmerksamkeit mit ergreifenden Momenten belohnt" beschrieben.

Was das in der Praxis bedeutet, geht es in diesem Spiel darum, in die Fußstapfen von Taina zu treten, während sie sich darauf vorbereitet, aus ihrem Elternhaus auszuziehen. Während dieser Bemühungen erlebt sie eine Vielzahl von Erinnerungen und denkt über ihre Vergangenheit nach, indem sie malt, Musik hört, Fotos macht, in Büchern blättert, Notizen liest und Rätsel löst.

Während seines Auftritts beim Day of the Devs Showcase hat Stoneskip gerade enthüllt, dass Simpler Times gerade erst vollständig debütiert hat und jetzt auf dem PC erhältlich ist. Schauen Sie sich den Launch-Trailer unten sowie ein paar zusätzliche Bilder an.