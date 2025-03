Erinnern Sie sich an die schönsten Wochenenden Ihres Lebens mit LAN Party Adventures Wir stellen uns vor, wie Quake Arena, Doom oder Age of Empires hier und da in diesem nostalgischen Simulationstitel auftauchen.

Versammelt euch, liebe Kinder, denn heute komme ich, um euch eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten zu erzählen... Damals, in den späten 90er und frühen 2000er Jahren, als wir uns mit unseren Freunden und ihren Computern trafen und im lokalen Multiplayer-Modus spielten. Wie haben wir das gemacht? Nun, wir haben die Eltern einiger aus der Gruppe mit einem Modem und Internet von mehr als 56 kbps rausgeschmissen und uns das ganze Wochenende mit unseren Desktop-Computern in einem Raum eingeschlossen. Wenig Schlaf, viel Junk Food und viele Stunden Spaß. Das, liebe Kinder, waren die "LAN-Partys", und jetzt kommt LAN Party Adventures, um diese magische Zeit wieder einzufangen. Abgesehen von alten Schlachten hat das Team von LEAP Game Studios den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn es darum geht, die Atmosphäre und das Leben dieser bahnbrechenden lokalen Multiplayer-Spieler darzustellen. "Unser Ziel ist es, wertvolle Erinnerungen an LAN-Partys der alten Schule wachzurufen und gleichzeitig ein fesselndes Rätselspiel zu bieten, das die Spieler gemeinsam lösen können", sagt Gabriel Shimabuko, der Produzent des Spiels. LAN Party Adventures soll noch in diesem Jahr auf PC auf Steam erscheinen - bereit für eine Reise voller Nostalgie? Schauen Sie sich den Trailer unten an. HQ