Erin Brockovich richtet sich mit neuer Crowdsourcing-Karte auf die KI-Branche

HQ

Wenn wir über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz in der heutigen Zeit sprechen, dreht sich die Diskussion meist um die Auswirkungen der Technologie auf Kreativität und von Menschen geschaffene Projekte. Ob es nun Entlassungen wegen KIs sind, die Arbeitsplätze übernehmen, Projekte mit KI-Flair oder sogar wichtige Kreativunternehmen, die eine größere Rolle der KI durchsetzen wollen – die Liste ist so weit. Aber ein Bereich, den wir oft übersehen, ist der Einfluss, den die Mega-KI-Rechenzentren auf die Umwelt und die Menschen in ihrer Nähe haben.

Jahre nachdem sie berühmt geworden ist, die zwielichtigen Geschäfte eines kalifornischen Energiekonzerns ins Rampenlicht zu bringen, bei dem das Unternehmen das Wassernetz einer Stadt ohne Konsequenzen verschmutzte – ein Vorhaben, der zu einem Film führte, der auf ihrer Geschichte mit Julia Roberts in der Hauptrolle basiert, versucht die Anwältin Erin Brockovich nun, die KI-Branche ähnlich ins Rampenlicht zu rücken.

Der berühmte Anwalt hat eine Crowdsourcing-Karte erstellt, die die Bedenken der Gemeinschaft und Informationen über die Vielzahl von KI-Rechenzentren dokumentiert, die in den Vereinigten Staaten entstehen. Die wichtigsten Anliegen, die dies angehen soll, ist, den hohen Energieverbrauch dieser Anlagen, die enorme Wassermenge zur Kühlung der Server, den erzeugten Elektroschrott, die Geräuschpegel zu erhöhen, die Standortrisiken, die sie erzeugen, und wie das Risiko von Naturkatastrophen erhöhen könnte. sowie die Skalierbarkeit und Effizienz, die dazu führt, dass wichtige Gemeinschaftsinfrastruktur und -planung von den Anforderungen an Rechenzentren überholt werden.

Dazu hat Brockovich eine Erklärung geteilt, in der sie erklärt: "Das Wettrennen um den Aufbau von KI-Infrastrukturen entfaltet sich Stadt für Stadt in ganz Amerika. An manchen Orten sind Rechenzentren willkommen. In anderen werden sie verzögert, angefochten oder ganz aufgegeben. Diese MAP erfasst den realen Fußabdruck dieser Rasse – und zeigt Muster von Wachstum, Konflikt und Unsicherheit auf.

"Ich sehe zu, wie DU, die Gemeinschaften, auftaucht und sich äußert. In den berühmten Worten von Mark Twain... "Das Geheimnis, voranzukommen, ist der Anfang", also los geht's!"

Sie können hier die interaktive Karte ansehen, die bereits Informationen zu 33 operativen Rechenzentren enthält, mit Details zu geplanten 52 weiteren im Bau, 30 vorgeschlagenen und 2.716, die von der Gemeinde gemeldet wurden.