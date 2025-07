HQ

Es beginnt und endet in einer Art fiktivem Söder, wie eine klassische homerische "Heldenreise". Im Hafenviertel von Eriksholm, der Stadt im Herzen des Landes Rosmark, gibt es Hochhäuser aus der Zeit um die Jahrhundertwende, auf deren Blechdach Hanna vorsichtig dahinschleicht. Ihr Bruder Herman ist verschwunden, als sie an Pocken erkrankt war, und jetzt ist die Polizei hinter ihr her. In isometrischer Ansicht navigiere ich durch die fast grotesk detaillierten und schönen, schwedisch klingenden Umgebungen. Hanna weiß nicht warum, aber sie ist sich sicher, dass Herman nichts falsch gemacht hat, und jetzt liegt es an ihr (und mir), alles in unserer Macht Stehende zu tun, um ihn zu finden und das Geheimnis aufzuklären.

Eriksholm bietet Zwischensequenzen, für die man sterben kann...

Jüngste Titel wie Unravel und Bramble: The Mountain King haben es geschafft, Schweden auf eine Art und Weise zu fiktionalisieren und darzustellen, wie wir es noch nie zuvor in der Spielewelt gesehen haben. Die märchenhafte Nationalromanze frei von politischen Untertönen, die das typisch schwedische Licht, die Architektur, die Natur und die Mystik zeigte und destillierte, gab mir mehr Würze und die Sehnsucht nach mehr Spielen, um die Eigenheiten meines geliebten Landes zu erkunden. Die Öffnungszeiten des Göteborger Studios River End Games Eriksholm: The Stolen Dream gaben mir Hoffnung auf einen weiteren unverwechselbaren, modernen schwedischen Klassiker in der Spieleindustrie, nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern auch mit einem Hauch von politischem Kommentar. Ich bin jedoch an allen Fronten enttäuscht.

... sowie einige wunderbare Umgebungsdesigns.

Von einer anfänglichen, obszön gut gemachten Zwischensequenz, die eher an einen erstklassigen animierten Kurzfilm erinnert als an einen Ausschnitt aus einem schwedischen Debütspiel, und ein paar Stunden über Dächer, Türme und neben falschen roten Häuschen mit weißen Ästen - schon bald geht es los in Richtung Kanalisation, Höhlen und Industriegebiete. Mit anderen Worten, Umgebungen, die in fast jedem Winkel der Welt zu finden sind, und nicht zuletzt in allen Spielen der Welt. Schon hier fällt der blau-gelbe Schleier und Eriksholm: The Stolen Dream verwandelt sich in ein westliches, isometrisches Stealth-Spiel in der Menge. Seufzen.

Jedenfalls. Wenn du jemals Titel wie Shadow Tactics oder Commandos gespielt hast, weißt du, wo das isometrische Stealth-Genre seinen Höhepunkt erreicht. Wenn flinke Finger auf die Probe gestellt werden, werden die Planungsstrategie und die Fähigkeit, clevere Lösungen zu finden, auf die ultimative Probe gestellt. Hanna, Schmugglerkönigin Alva und Freund Sebastian haben jedoch jeweils nur eine Fähigkeit, die in den puzzleartigen Diorama-Kämpfen des Spiels normalerweise nur auf eine Weise eingesetzt werden kann. Hanna schießt einen betäubenden Giftpfeil ab und kann durch Lüftungsschächte kriechen, Alva wirft Steine, um Aufmerksamkeit zu erregen, und klettert Abflussrohre hinauf, und Sebastian kann schwimmen und Menschen erwürgen, wenn er wieder zu Atem kommt. Die sehr sanft eskalierende Herausforderung besteht meist darin, herauszufinden, was und in welcher Reihenfolge man tun soll, und es dann mit so etwas wie Geschicklichkeit zu tun.

Eriksholm Commandos-light zu nennen, wäre übertrieben; Gleichzeitig köcheln die hyperlinearen Rätsel ganz schön vor sich hin. Abgesehen von ein paar nervigen Scharmützeln ist das Missionsdesign immer übersichtlich, die Nebenherausforderungen sind angemessen groß und die Trial-and-Error-Momente sind nicht zu blutig. Ein durchaus akzeptabler Zeitvertreib, ganz einfach, für das Zielpublikum, das offensichtlich nicht aus Strategiefüchsen besteht, sondern aus Abenteurern und Story-Junkies wie mir, die meist auf die nächste Wendung in der Geschichte warten. Dann wird das eigentliche Framing des besagten Stealth-Moments als ein viel größeres Problem wahrgenommen.

Leider spielt der größte Teil von Eriksholm in völlig generischen Industrie-, Höhlen- und Kanalisationsumgebungen.

Wie gesagt, das Umgebungsdesign, die Charakterporträts und die Andeutung politischer Implikationen in der Geschichte haben mich zunächst überrascht. Viele interessante Fäden und Motive von Aberglauben, Klasse, verräterischen Herrschern und politischen Machenschaften stehen auf der Speisekarte und sind im Laufe des Abenteuers verstreut. Doch was auf dem Papier – von hoch oben – spannend aussieht, wird zu langsam vorgetragen, durch zu sporadische Dialoge, die auch dann noch wie lockerer Smalltalk über Wetter, Wind und Küchenrenovierung klingen, wenn sie die Geschichte am meisten voranbringen und die Emotionen am höchsten sind.

Am meisten enttäuscht bin ich jedoch über den Mangel an Satire. Entgegen meiner großen Hoffnungen in den Ehrgeiz von River End Games, Pionierarbeit für schwedische politische Kommentare in einem Spielformat zu leisten, kann Eriksholm nicht liefern. Trotz der vielen Ähnlichkeiten mit Schweden bleibt die Geschichte eine harmlose, quasi-politische Heldensaga ohne Schärfe oder direkte Analogien zur Realität. Eine verpasste Chance, wenn du mich fragst. Vor allem, da es in Schweden so viel Spannendes gibt, von der man sich inspirieren lassen kann. Auch Dinge, die nicht nur schön anzusehen sind.

Wann bekommen wir Red Room: The Game?

Als der Zug in einer der letzten Zwischensequenzen des Spiels in die Apple Gardens gleitet, ist dies eine klare Anspielung auf die himmlischen Reiche von Nangijala oder Kivik. Ich bin nicht erfüllt von Dankbarkeit und Glücksgefühlen, wenn ich die Glückseligkeit der schwedischen Natur zur Schau stelle, wie in Bramble: The Mountain King oder Unravel. Nein, stattdessen balle ich die Faust wie Arvid Falk im ersten Kapitel von Strindbergs Rotes Zimmer, Stockholm aus der Vogelperspektive und rufe den Wunsch heraus, dass ein schwedischer Spieleentwickler es wagen möge, jetzt den nächsten großen Schritt zu machen. Machen Sie etwas anderes mit Schweden, als es als schöne, trügerische Kulisse zu benutzen.