Eriksen ist zu Hause und erholt sich gut: "Mein ICD hat genau das getan, wofür es gedacht ist: mich zu schützen"

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Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen, der während eines Freundschaftsspiels gegen die Ukraine am Sonntag zusammenbrach, erholt sich zu Hause gut und beruhigte die Fans, wobei er sagte, es sei eine andere Situation als 2021 gewesen. "Ich fühle mich gut und meine Genesung hat bereits begonnen", schrieb Eriksen, 34, auf Instagram und sagte, er sei zu Hause bei seiner Familie.

"Wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, hat der Schock von meinem ICD sowohl mich als auch meine Familie stark beeinflusst, aber ich möchte allen versichern, dass dies eine andere Situation war als 2021."

Seit 2021 trägt Eriksen einen implantierbaren Cardioverter Defibrillator (ICD), nachdem er im Mai 2021 während eines UEFA-Euro 2020-Spiels einen Herzstillstand erlitten hatte. Diesmal wurde er auf einer Trage vom Feld getragen; diesmal, fünf Jahre später, schaffte er es, das Spiel selbst zu verlassen, nachdem er kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte.

"Neben der Dankbarkeit für die Unterstützung und Hilfe aller Spieler und des medizinischen Teams auf dem Spielfeld bin ich auch unglaublich dankbar für die Ärzte, die sich über die Jahre um mich und mein Herz gekümmert haben. Dank ihrer Expertise hat mein ICD genau das getan, wofür es gedacht war: mich zu schützen, wenn ich es brauchte."

"Im Moment liegt mein Fokus darauf, mich zu erholen, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, Urlaub zu machen und mit meinen Kindern Fußball zu spielen", fügte Eriksen hinzu, der derzeit für Wolfsburg in der zweiten Bundesliga spielt. 2021, nachdem er mit dem Peacemaker ausgestattet worden war, durfte er aufgrund italienischer Vorschriften, die Spielern das Spielen mit einem ICD untersagten, nicht weiterhin bei Inter Mailand spielen.