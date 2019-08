Erica überraschend auf PS4 veröffentlicht

Flavourworks' arbeitete über fünf Jahre lang an einem FMV-Adventure namens Erica, das am gestrigen Abend überraschend veröffentlicht wurde. Der Titel kostet im PSN-Store nur schlappe zehn Euro und lässt euch interaktiv eine filmische Geschichte mit echten Schauspielern erleben. Die Konsequenzen eurer Entscheidungen werden von unterschiedlichen Spielpfaden untermauert, dadurch dürfte der Titel auch beim nächsten Filmeabend noch ein Thema sein. Das Game erzählt die Geschichte der jungen Erica, die in der Vergangenheit ein emotionales Trauma erlitt und teilweise noch heute darunter leidet. Der Launch-Trailer verrät euch mehr darüber:

You watching Werben