Eric (Netflix)

Im New York der 1980er Jahre singen die beliebten Good Morning Sunshine-Muppets über Freundschaft und die Kraft der Liebe. Hinter den Kulissen und hinter dem flauschigen Muppet-Stoff ist die Wahrheit viel dunkler. Der Schöpfer von Good Morning Sunshine, Vincent Sullivan (Benedict Cumberbatch), versucht, seine inneren Dämonen in einem alles andere als friedlichen Familienleben mit Alkohol zu ertränken. Als sein Sohn Edgar eines Tages spurlos verschwindet, nimmt Vincent die Sache selbst in die Hand, um seinen Namen reinzuwaschen und das Vertrauen seines Sohnes zurückzugewinnen.

Oh, und Vincent wird auch von einem riesigen Monster-Muppet namens Eric begleitet, einer fluchenden Halluzination, die aus Vincents Schuldgefühlen entstanden ist, nachdem er erkannt hat, dass er das Verschwinden seines Sohnes hätte verhindern können. Das ist es, was Eric von anderen ähnlichen Serien und Filmen abhebt, aber es zeigt auch das verschwendete Potenzial hinter einer ansonsten faszinierenden Prämisse. Eric fühlt sich im Grunde wie ein abendfüllender Film an, der größtenteils gerade zu einer sechsstündigen Miniserie gestreckt wurde, in der nach zwei Episoden schnell klar wird, dass es in diesen sechs Stunden wirklich nicht so viel zu erzählen gibt. Thematisch tritt es nur auf Wasser und man wartet darauf, dass etwas passiert, anstatt sich mit der Handlung zu beschäftigen.

Neben dem Verschwinden des Jungen und dem schrecklichen Verhalten seines Vaters geht es in der Serie auch um Obdachlosigkeit und systematische Korruption in New York - Elemente, die für die Geschichte zentral werden, aber auch in einer Leere widerhallen, da das Design flach und bestenfalls unbeholfen ist. Der politische Rahmen trägt wenig dazu bei, die Grundprämisse zu verstärken, die immer weniger wichtig wird, je tiefer die Serie in die Unterwelt der Stadt eintaucht. Was leider am wenigsten funktionierte, war die Titelfigur Eric. Der Monster-Muppet Eric wird seinem vollen Potenzial nicht ganz gerecht, da er nur existiert, um den Zuschauer ständig daran zu erinnern, wer das wahre Monster unter dem Bett ist.

Davon abgesehen denke ich, dass es mehrere Aspekte gibt, die immer noch funktionieren. Ich liebe den schmutzigen, ungepflegten 80er-Jahre-Look und Cumberbatch ist sowohl als Hauptdarsteller als auch als Synchronsprecher von Eric großartig. Ich mag die Stimmung, die Ästhetik, die Musikauswahl und den Ehrgeiz hinter der Miniserie sehr. McKinley Belcher III trägt die wackelige Prämisse auch in der Rolle eines ehrlichen NYPD-Polizisten, der versucht, das Verschwinden seines Sohnes mit einem ähnlichen Fall in Verbindung zu bringen, den die Polizei aus irgendeinem Grund nicht anfassen will.

Deshalb ist es so schade, dass die Serie so unnötig verworren und übermäßig offensichtlich wird, je länger sie voranschreitet. Ich hätte es einfach vorgezogen, Eric stattdessen in Form eines straffen Spielfilms zu haben, da die Miniserie schnell den roten Faden verliert, wenn sie versucht, mehr zu erzählen, als sie bewältigen kann. Wie gesagt, als Krimiserie hat Eric seine Momente, aber als Dramaserie wartet man meistens darauf, dass es endet.