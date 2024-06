Eric Kripke schaute sich für dieseThe Boys Szene "etwa 20 verschiedene Arschlochaufnahmen" an

HQ

Einer der ekelhaftesten Momente in der vierten Staffel von The Boys war ohne Zweifel die Arschlochszene. Für diejenigen, die es noch nicht geschafft haben, die erste Folge der neuen Staffel zu sehen, Spoiler-Alarm, endet sie mit einem kurzen Aufblitzen von Billy Butchers Arschloch, und es stellt sich heraus, dass es einige ziemlich interessante Story-Entwicklungen gibt, die sich aus der Entstehung dieser Szene ergeben haben.

Zunächst einmal hat der Schöpfer der Serie, Eric Kripke, in einem Beitrag auf X verraten, dass das fragliche Arschloch nicht von Karl Urban stammte, falls Sie sich fragen, und dass Kripke, um sicherzustellen, dass das richtige Modell ausgewählt wurde, ein Bild auswählen musste, "das auf etwa 20 verschiedenen Arschlochaufnahmen basiert".

Aber das war noch nicht alles, wie in einem Interview mit Collider enthüllt wurde, bestätigte Kripke auch, dass die Reaktion, die wir während der Episode zu sehen bekamen, als Claudia Doumits Figur das Arschlochbild zum ersten Mal sah, tatsächlich eine völlig reale war und dass das Kreativteam beschlossen hat, die Schauspielerin mit dem echten Deal zu schockieren, anstatt sie stattdessen auf ein Bluescreen-Bild reagieren zu lassen.

"Und ein lustiges P.S. in dieser Szene ist, als Claudia [Doumit] sie drehte, trotz all der Weitwinkel, es war ein blauer Bildschirm. Man kann nicht sehen, was auf dem Telefon ist, also reagiert sie auf einen blauen Bildschirm. Und dann, als wir uns für den Closeup-Method-Acting-Stil entschieden, haben wir den echten Hintern ans Telefon gebracht, also ist ihre Reaktion ihre echte Reaktion, wenn sie diesen Hintern sieht. Ich weiß nicht, ob wir uns dabei gut oder schrecklich fühlen sollten, aber so haben wir eine echte Reaktion von Claudia bekommen."

Wo rangiert die Arschlochszene deiner Meinung nach in The Boys berüchtigtsten und krudesten Momenten?