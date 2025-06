Eric Kripke hat Angst davor, das Finale von The Boys zu erreichen

HQ

Das Starten einer TV-Show ist ziemlich einfach, besonders im Fall von etwas wie The Boys. Du bindest die Leute ein, gibst ihnen eine Welt, die völlig anders ist als ihre eigene. Diese Serie noch einmal fortzusetzen, scheint ziemlich einfach, aber sie zu beenden? Das ist ein ganz anderer Fischkessel.

Im Gespräch mit dem Showrunner von The Night Agent, Shawn Ryan, in der Sony-Show "Creator to CreatorThe Boys " verriet Showrunner Eric Kripke, wie viel Angst er davor hat, das Finale zu erreichen. "Ich habe ziemlich große Angst vor einem Serienfinale", sagte er. "Man kann auf eine, vielleicht zwei Hände zählen die wirklich großartigen Serienfinale."

"Umgekehrt ist der Friedhof übersät mit schrecklichen [Finales]." Kripke fuhr fort. "Du könntest die großartigste Show haben... Aber wenn man das Ende steif macht und das ist es, was alle auf den Parkplatz schickt, sagen sie: 'Oh, vielleicht war die Show nicht so gut.' "

Jemand, der nicht so ängstlich ist wie Kripke, ist The Boys Co-Autor Darick Robertson, der in einem Interview mit uns während der Comicon sagte, dass er sehr gespannt ist, wie sich die Serie entwickelt. Anstatt sich zu fragen, wer am Ende stirbt, macht er sich mehr Gedanken darüber, wer es lebend herausschafft.