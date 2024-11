Eric Kripke enthüllt den Titel der ersten EpisodeThe Boys der letzten Staffel

HQ

Wir wissen, dass The Boys bald enden wird, aber dass der Abschluss wahrscheinlich nicht vor 2026 eintreffen wird. Die Dreharbeiten für die Serie werden bald beginnen, aber das große Angebot des The Boys -Universums im nächsten Jahr wird stattdessen eine zweite Staffel von Gen V sein, so dass wir genügend Zeit haben, uns auf die letzten Episoden der Hauptserie vorzubereiten.

Auch wenn die letzte Staffel noch eine Weile entfernt ist, hat Showrunner Eric Kripke bereits damit begonnen, die Details darüber zu verraten. Dazu gehört auch die Enthüllung des Titels der ersten Episode der Staffel, der sich auf einen ganz bestimmten X-Rated-Supe zu beziehen scheint.

Der Titel lautet "Fifteen Inches of Sheer Dynamite" und ja, das scheint sich auf den Supe zu beziehen, dessen Macht es ist, einen sehr langen und kontrollierbaren Penis zu haben, genau derselbe Supe, der am Ende von Staffel 4 Mother's Milk gefangen genommen hat.

Ansonsten bestätigen die Informationen, dass die Episode von Paul Grellong geschrieben wurde und von Phil Sgriccia inszeniert wird.

Freuen Sie sich auf die Rückkehr von The Boys ?