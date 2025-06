Eric Bana und Sam Neill jagen in Untamed einen Serienmörder im Yosemite

Fans von Krimis, Thrillern, Morden und ruhigen Nationalparks können sich im nächsten Monat auf viel freuen. Netflix hat eine neue limitierte Serie in Arbeit, in der Eric Bana und Sam Neill die Hauptrollen von zwei Parkrangern spielen, die im Yosemite-Nationalpark in den Vereinigten Staaten tätig sind und sich nach einer Reihe schrecklicher Morde auf der Jagd nach einem Serienmörder befinden, der ahnungslose Opfer in der Gegend angreift.

Diese Serie ist unter dem Namen Untamed bekannt und kommt am 17. Juli auf Netflix. In den Hauptrollen werden auch Rosmarie DeWitt und Lily Santiago zu sehen sein, und was die offizielle Zusammenfassung der Serie betrifft, erklärt Netflix:

"Untamed ist ein charakterbasierter Mystery-Thriller, der Kyle Turner folgt, einem Spezialagenten in einer Eliteabteilung des National Parks Service, der daran arbeitet, das menschliche Recht in der weiten Wildnis der Natur durchzusetzen. Die Ermittlungen zu einem brutalen Tod schicken Turner auf Kollisionskurs mit den dunklen Geheimnissen im Park und in seiner eigenen Vergangenheit."

Unten sehen Sie auch den Teaser-Trailer für die Serie, der ein Bild einer dunklen und beängstigenden Situation zeichnet, die sich in einer der schönsten Landschaften Amerikas abspielt.